بغداد – أعلنت شركة جنرال إلكتريك “GE” الأمريكية العاملة في مجال الطاقة، امس، توقيعها اتفاقيتين مع العراق بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، لإجراء صيانة في محطات الطاقة الكهربائية، وتحسين شبكة نقل الطاقة وربطها مع الأردن.

وجرى إبرام الاتفاقيتين خلال زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان، إن “الاتفاق الأول مع العراق بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ عمليات التحديث والصيانة والخدمة الحيوية لعدد من محطات الطاقة الكهربائية، من شأنها تعزيز مستويات الكفاءة والحفاظ على أكثر من 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية”.

واضافت أن “الاتفاقية الثانية بقيمة 727 مليون دولار، لتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وتحسين استقرارها وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن”.

وأشارت إلى أنها “تتعاون مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات، لتأمين أكثر من مليار دولار لتمويل المشاريع في البلاد”.

من جانبه، قال وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي الإمارة، وفق البيان، إن “تركيزنا الرئيس يتمحور حول ضمان استمرارية تزويد الطاقة الكهربائية دون انقطاع، لا سيما في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الطلب”.

وذكر الوزير العراقي أن “الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع جنرال إلكتريك، تعتبر خياراً مثالياً لتلبية متطلباتنا، وتستند إلى الشراكة الوثيقة التي تجمعنا معها لتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية في البلاد”.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويستورد العراق 1200 ميغاوات من إيران، كما أنه يخطط لاستيراد الكهرباء من تركيا ودول الخليج العربي، لسد النقص.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة، إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

الأناضول