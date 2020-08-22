ليبيا – رحّب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي بالبيانات المتبادلة الصادرة أمس الجمعة لإعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، والاتّفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته حتى يتمّ التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

العريبي أوضح بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس أنّ الخطوة المرتقبة، بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتّحدة في جنيف.

واستبعد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أن يكون بيان السراج مناورة سياسية، مشددًا على أنّ المجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حلٍّ سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

وعن ترجيح البعض فشل السراج في تفكيك المليشيات التابعة له في طرابلس والمنطقة الغربية، قال: إن المليشيات تشكّلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، لافتًا إلى أنّ ذلك الأمر سيستغرق وقتًا لكن يجب أن يتمّ ذلك برعاية أمميّة ودولية لضمان تحقيقه.

كما أعرب عن شكره للدول الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقرار ليبيا وعلى رأسها جمهورية مصر العربيّة، خاصّة ما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك.