ليبيا – قال النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إنّه على الرغم من المحاولات الكثيرة المحليّة والأمميّة لحلحلة الأزمة الليبية، فإن أيًّا منها لم ينجح حتى اليوم. وكلمة السر المتكرّرة لفشلها صدق النويا.

النويري أشار في تدوينة له على الصفحة الرسمية التابعة له في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّ هذه البيانات التي صدرت تقتضي وقف القتال وفتح أفق وأمل في حوار ينهي الأزمة، كان الأجدر بها أن تكون منذُ البداية وقبل كل هذه الخسارات بالأرواح والدماء والممتلكات وبعيدًا عن تخوين كل طرف للآخر.

وأضاف: “لكن تظلُّ هذه البيانات حقيقيّة وليست للمناورات السياسيّة، وتكون نابعة من قناعة ليبية وبعيدة عن الإملاءات والضغوط الخارجية، فالوطن لا يحتمل أكثر مما فيه، فالكلّ خاسر ويظلّ أيّ عمل أو جهد يدعو لوقف القتال والحوار هو بصيص أمل في إنهاء أزمتنا مرحب به ويحافظ عليه ويجب أن يُدعم”.