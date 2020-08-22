تركيا – أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار.

وأضاف دونماز لدى مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي، مساء الجمعة، أنه من الصعب التكهن حول أسعار الغاز والنفط في المستقبل.

وأردف قائلا: “أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر 5 سنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم (الاحتياطيات المكتشفة) من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 65 مليار دولار”.

ولفت دونماز إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 – 50 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن “حقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام.

وتابع: “لكن مع استمرار أعمال التنقيب واحتمال العثور على حقول إضافية، قد تمتد هذه الفترة لسنوات أطول”.

وأوضح أنهم يهدفون لنقل أول دفعة من الغاز إلى البر عام 2023.

ولفت إلى أن مؤسسة البترول التركية اكتسبت خبرات وتجارب كبيرة في السنوات الأخيرة، مضيفا أنهم سيواصلون “أعمال التنقيب والمسح بإمكانيات محلية، كما سيتم إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز”.

وفيما يخص أعمال التنقيب شرقي المتوسط، أشار دونماز إلى أن بعض دول المنطقة تسعى للاستفراد بثروات المنطقة.

وأكد على أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في تلك المنطقة، ولن تسمح لأحد بانتهاك حدود صلاحيتها البحرية، مجددا من جهة أخرى استعداد بلاده للحوار فيما يخص ثروات المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن الرئيس التركي عن بشرى اكتشاف سفينة “الفاتح” للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

المصدر: الأناضول