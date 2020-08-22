سواريز عن ميسي: في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء

سواريز عن ميسي: في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء

إسبانيا – أكد الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه لا يوجد أصدقاء في الملعب بل زملاء، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يفتخر بصداقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة “البايس” الإسبانية: “نعم أنا صديق ليو، وهذا فخر لي، ولكن في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء في الفريق نتواجد لمساعدة بعضنا البعض، وخارج الملعب أنا محظوظ لامتلاكي صديق مثل ليو وهذه الشخصية الاستثنائية”.

وأفادت وسائل إعلام بأن لويس سواريز قضى عطلته الصيفية مع عائلته رفقة زميله وصديقه المقرب ليونيل ميسي وعائلته على متن يخت قبالة ساحل “إيبيزا”.

SPLASH NEWS

المصدر: وكالات