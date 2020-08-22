ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الجمعة السفير سرحات أكسن سفير تركيا لدى طرابلس، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير التركي جدّد خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس التأكيد على موقف بلاده الداعم لما وصفه بـ”الحكومة الشرعيّة” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) وخياراتها وحرصها على استقرار ليبيا حسب زعمه.

ومن جانبه أعرب السراج عن الشكر والامتنان لموقف تركيا الذي وصفه بـ” التاريخي ” الداعم لـ”الشرعيّة وللشعب الليبي” خلال الازمة الراهنة حسب زعمه.