ليبيا – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في ليبيا للانخراط بشكل بنّاء في عمليّة سياسيّة شاملة، تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان ديوغاريك، قال في بيان وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة: “الأمين العام، يأمل أن تحترم القوّات المسلّحة لكلا الجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورًا، وأن تتم مراجعة تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكريّة المشتركة بمساعدة الأمم المتّحدة”.

ورحّب الأمين العام في البيان بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط.