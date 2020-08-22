ليبيا – قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء سلامة الجوهري إن قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية جاء تنفيذا لتوصيات القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمبادرات التي تبنتها لإنهاء الأزمة الليبية والفوضى داخل أراضيها بشكل سلمي.

الجوهري وفي تصريحات لموقع”صدى البلد”المصري أوضح أن ليبيا ستدخل المرحلة الثانية بعد وقف إطلاق النار وهي الجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي يرضي أطراف الأزمة الليبية من الليبيين بحيث تكون المفاوضات والحلول الناتجة عنها ليبية ليبية دون تدخل خارجي كما طالبت مصر في مبادرتها وآخرها إعلان القاهرة.

وأشار النائب إلى أن قرار وقف إطلاق النار يثبت ضعف موقف أردوغان كما يمثل خطوة لإنهاء التدخل التركي داخل الأراضي الليبية كما أرادت مصر وتمكنت من تنفيذ هذه الإرادة لإنهاء الأزمة الليبية.

وكيل لجنة الدفاع توقع تسوية الخلاف الليبي قريبا بين الأطراف المتنازعة خاصة بعد قرار وقف إطلاق النار وانتهاء المرحلة الأولى من حل الأزمة، مؤكدا على استمرار الدعم المصري للقيادة الليبية.