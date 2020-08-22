ليبيا – رحّب مجلس التعاون الخليجي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسيّ ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوريّ لإطلاق النار، وكلِّ العمليّات القتاليّة في الأراضي الليبية.

أمين عام المجلس نايف فلاح مبارك الحجرف دعا في بيان وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” الأطراف في ليبيا كافّةً إلى الالتزام بهذه الخطوة البنّاءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتّحدة للوصول إلى حلٍّ دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقّق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

ويشار إلى أنّ بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا رحّبت بإعلان وقف إطلاق النار في كلِّ الأراضي الليبية وتفعيل العمليّة السياسيّة.