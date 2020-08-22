مدير منظمة الصحة العالمية: نأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين

مدير منظمة الصحة العالمية: نأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين

جنيف – أفاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، امس، إنه يأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين.

وصرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918 استغرقت عامين حتى انتهت.

وأضاف “في وضعنا الآن ومع مزيد من التكنولوجيا، وبالطبع في ظل مزيد من التواصل بين الناس، أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار لأن بإمكانه الانتقال بسرعة”.

وتابع قائلا: “في الوقت نفسه لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه”.

وصرحت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، بأن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 22.81 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم وتوفي 793382 شخصا، وفقا لإحصاء “رويترز”.

المصدر: وكالات