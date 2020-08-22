العراق – كشف مراقبون في مكافحة الفساد عن ان عمليات استرداد الأموال المهربة تمر بثلاث مراحل.

واكد المراقبون ان المراحل الثلاث لاسترداد الأموال المهربة هي، البحث عن الأموال، ثم تجميدها، ثم مصادرتها، والكشف عن آلية ردها لدولة المنشأ، علما بأن كل مرحلة تختص بتنفيذها جهات معينة.

وأضاف المراقبون ان تنفيذ عمليات رد الأموال تستلزم صدور أحكام قضائية نهائية مشتملة على غرامات بمبالغ مالية يمكن من خلالها المطالبة باسترداد الاموال، إلى جانب أن قوانين الدول الأجنبية تطلب ان تكون هناك علاقة بين المال المقضي به فى الحكم والأموال الموجودة لديها.

وكالات