مصر – أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس عن تسجيل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما قال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن 856 متعافيا خرجوا من المستشفيات خلال الفترة ذاتها، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت المتحدث إلى أن 19 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها منذ يوم الخميس.

وتدل إحصاءات اليوم على زيادة في الإصابات والوفيات بكورونا مقارنة مع معطيات يوم الخميس الذي سجلت فيه 111 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة منذ يوم الأربعاء الماضي.

وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الذين تم تسجيلهم في مصر حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة، من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

المصدر: RT