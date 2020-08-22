لبنان – أكد السفير المصري في لبنان، ياسر علوي، اليوم السبت، إن بلاده حاضرة لمساندة لبنان وتقديم الدعم له، عقب الانفجار في مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح الآلاف.

جاء كلام علوي خلال استقباله طائرة مصرية محملة بالمساعدات وصلت صباحا إلى مطار بيروت، مؤكدا أن “جسر المساعدات بين مصر ولبنان مستمر”.

وأشار علوي إلى أن هذه المساعدات هي “امتداد للمساعدات المستمرة منذ أيام بمعدل طائرة كل 48 ساعة”.

وأدى انفجار يوم 4 أغسطس في مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف، فيما قدرت السلطات المحلية الأضرار المادية بـ15 مليار دولار.

وكانت مصر أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل. وقال السفير علوي في وقت سابق، إن المرحلة الأولى عبارة عن المساعدات الطبية البالغة 9 أطنان.أما المرحلة الثانية فهي مساعدات طبية وغذائية، أهم ما فيها الدقيق، خاصة أن بيروت تعرضت لخسائر ضخمة على مستوى صوامع تخزين القمح. وتتضمن المرحلة الثالثة الطواقم الطبية، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام في مواد إعادة الإعمار.

المصدر: LBCI