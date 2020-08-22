نيويورك – الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، امس، إنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يقرروا بأنفسهم كيفية تفسير “القرار رقم 2231”.

وتريد الولايات المتحدة بموجب “القرار رقم 2231” إعادة جميع العقوبات السابقة ضد إيران.

وقال دوجاريك خلال إيجاز: “سيتعين على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يفسروا قرارهم بأنفسهم، وليس على الأمين العام”.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الخميس، طلبا رسميا إلى مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بعد توقيع الاتفاق النووي، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015 وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بآلية “العودة إلى الوضع السابق” سناب باك”.

وفي 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.

وخلافا لذلك ترى الولايات المتحدة أن لها كل الحق في إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات، لأنها على الرغم من الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة هي مذكورة في القرار رقم 2331.

المصدر: سبوتنيك