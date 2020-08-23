أستراليا – سجلت السلطات الأسترالية، الأحد، 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها في ولاية فيكتوريا، لكنها أوضحت أن العدوى داخل الولاية تتخذ منحى نزوليا.

وقال رئيس حكومة الولاية، دانييل آندروز، إن فيكتوريا، التي تقترب من منتصف فترة عزل عام مدتها ستة أسابيع، رصدت 208 حالات إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 11 حالة من بين الوفيات المعلنة في الساعات الماضية مرتبطة بظهور الوباء داخل دور للمسنين.

وقال: “سنتغلب على الموجة الثانية هذه. وسنتمكن حينها من البدء في فتح الأنشطة والأعمال. لا يمكننا تحديد توقيت معين لذلك. لكن هدفي هو أن ينتهي العام وقد عادت الحياة لطبيعتها”.

وكانت حصة ولاية فيكتوريا أكثر من 80% من مجموع الوفيات بمرض كوفيد-19 في أستراليا البالغة 502 وفاة. وبلغ عدد المصابين في الوباء في أستراليا زهاء 24500 حالة إصابة.

وذكرت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، الأحد، أنه مع تباطؤ انتشار المرض، تناقش حكومات الولايات والحكومة الاتحادية تخفيف الحد الأقصى للأستراليين العائدين للبلاد، والبالغ 4000 في الأسبوع، للمساعدة في إعادة من تقطعت بهم السبل في الخارج.

المصدر: رويترز