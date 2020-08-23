إيران – أعلنت شركة “بارس” الإيرانية للنفط والغاز، أنها بدأت باستخراج الغاز في منصة بحرية جديدة في حقل بارس الجنوبي في إطار المرحلة 13 من تطوير الحقل.

وأفاد متعهد تطوير المرحلة 13 لحقل بارس، بيام معتمد، اليوم السبت، بأنه تم البدء بعمليات استخراج الغاز الغني من المنصة الثالثة 13C.

ولفت معتمد إلى أنه تم تحويل 400 مليون قدم مكعبة من الغاز للمصفاة على الشاطئ عصر أمس الجمعة، مشيرا إلى أن طاقة استخراج الغاز من المنصات البحرية للمرحلة 13 بلغ 43 مليون متر مكعب يوميا.

وأشار إلى أنه من المتوقع بلوغ طاقة إنتاج المرحلة 13 مستوى 56 مليون متر مكعب يوميا في الشهور المقبلة، مع اكتمال التمديدات في آبار المنصة 13A.

يشار إلى أن حقل غاز الشمال أو حقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز في العالم.

المصدر: فارس