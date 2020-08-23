سوريا – سمعنا جميعا عن الانفجار المروع الذي حدث في العنبر رقم 12 في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مسبباً الرعب، وانتشار رائحة الموت والدمار بين جوانب العاصمة، وحسب المصادر فإن الانفجار نجم عن شحنة مِن “نترات الأمونيوم” تُقدّر بنحو “2750 طناً”، فكيف يمكن التعامل مع انتشار غاز “نترات الأمونيوم” والوقاية من آثاره الصحية الضارة؟

* ما هي نترات الأمونيوم؟

نترات الأمونيوم عبارة عن ملح بلوري عديم الرائحة أو عديم اللون أو أبيض ينتج عن تفاعل الأمونيا وحمض النتريك.

* كيف يتم استخدام نترات الأمونيوم؟

نترات الأمونيوم عنصر مهم في العديد من مخاليط الأسمدة، ويوفر مصدرًا للنيتروجين للنباتات، مما يزيد من النمو وغلة المحاصيل، كما تباع كميات صغيرة من نترات الأمونيوم كمادة مضافة لمتفجرات التعدين والاستخدامات الأخرى غير الزراعية.

* ما هي المخاطر المحتملة لانتشار نترات الأمونيوم؟

في الظروف العادية، ومع أخذ الاحتياطات اللازمة، تكون نترات الأمونيوم غير ضارة.

أعراض استنشاق نترات الأمونيوم بتركيزات عالية

استنشاق نترات الأمونيوم يسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي، وقد تشمل الأعراض:

السعال. التهاب الحلق. ضيق التنفس. الاختناق.

أعراض بلع نترات الأمونيوم بتركيزات عالية

الصداع. الدوخة. آلام البطن. التقيؤ. الإسهال الدموي. الضعف. الإحساس بالوخز. اضطرابات القلب والدورة الدموية. التشنجات. الانهيار. الاختناق.

تشكل نترات الأمونيوم حمضًا خفيفًا عند مزجه بالماء، ويمكن أن يسبب هذا الحمض تهيجًا للعين والأنف والجلد.

* هل نترات الأمونيوم قابلة للاشتعال أم قابلة للانفجار؟

نترات الأمونيوم غير قابلة للاشتعال، والحريق من نترات الأمونيوم نادر الحدوث، ولكنه عامل مؤكسد قوي يمكن أن يسبب الاشتعال في مواد قابلة للاشتعال (مثل الخشب والورق والزيت). فقط تحت الظروف القاسية من الحرارة والضغط في مكان ضيق سوف تنفجر نترات الأمونيوم، وفي حالة حدوث مثل هذا الحادث، قد تكون هناك سحابة مرئية من الأمونيا وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين.

* ما هي إجراءات التعامل في حالات الطوارئ؟

في حالة الانسكاب أو التفريغ العرضي، ستجمع إدارة الإطفاء المادة الصلبة المنسكبة في حاويات مناسبة لإعادة استخدامها أو التخلص منها.

* ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت لنترات الأمونيوم؟

عند تعرض العين لنترات الأمونيوم

تحقق من إزالة العدسات اللاصقة. اغسل العينين بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل، مع إبقاء الجفون مفتوحة. احصل على رعاية طبية إذا استمر الالتهاب.

عند تعرض الجلد لنترات الأمونيوم

اغسل الجلد المتهيج بالصابون والماء. غطي البشرة الجافة وغطيها بغسول جيد للعناية بالبشرة. إذا استمر الالتهاب، التمس العناية الطبية.

عند الاستنشاق البسيط لنترات الأمونيوم

قم بفك الملابس الضيقة. استرح في منطقة جيدة التهوية. احصل على رعاية طبية إذا استمر الالتهاب أو الأعراض.

عند الاستنشاق الشديد لنترات الأمونيوم

استخدم أجهزة حماية الجهاز التنفسي المناسبة حتى إجلاء المصابين إلى منطقة آمنة في أقرب وقت ممكن. قم بفك الملابس الضيقة حول الرقبة والخصر. استخدم الأكسجين إذا هناك صعوبة في التنفس. قم بإجراء تنفس صناعي للمصابين الذين لا يتنفسون. احصل على عناية طبية فورية.

عند ابتلاع نترات الأمونيوم

إذا كان المصاب واعيًا، فليشرب عدة أكواب من الماء أو الحليب وليحرض على التقيؤ. يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي. قم بخفض الرأس حتى لا يعيد القيء إلى الفم والحلق. احصل على رعاية طبية فورية.

* ما الذي يجب عليك فعله في حالة حدوث انتشار محلي أو إقليمي؟

اتبع أي تعليمات خاصة يتم إعطاؤها عبر الراديو، TV، أو من قبل شخص في السلطة. في حالة نشوب حريق أو انفجار، ابتعد عن الموقع، واتبع مخارج الطوارئ وتوجيهات الشرطة أو الأجهزة المعنية.

* إذا كانت هناك أبخرة سامة، فاتبع الخطوات التالية

اذهب إلى الداخل فورًا وأغلق جميع الأبواب والنوافذ والفتحات. قم بتشغيل الراديو أو التليفزيون على محطة إخبارية محلية للاستماع للأخبار. اتبع أي تعليمات خاصة يتم إعطاؤها عبر الراديو أو التلفزيون، أو من قبل شخص في السلطة. أغلق جميع وحدات التكييف والمراوح وأنظمة التهوية ومجففات الملابس، وفي فصل الشتاء، قم بتحويل التدفئة إلى أدنى مستوى. قم بالإخلاء فقط إذا نصحت السلطات المحلية بذلك.

إجراءات إضافية لمزيد من الحماية

ضع مناشف مبللة على قاعدة الأبواب أو قم بالتنفس من خلال المناشف الرطبة. قم بإحضار الحيوانات الأليفة إذا كانت قريبة ويمكن العثور عليها بسهولة.

لا تقم بهذه الإجراءات ما لم تُطلب منك السلطات ذلك

لا تقم بالإخلاء أو السفر. لا تعد الأطفال إلى المنزل من المدرسة، أو أفراد الأسرة الآخرين من العمل.

عندما يتم إعلامك أن الأمور أصبحت مستقرة، افتح منزلك للسماح للأبخرة بالخروج عن طريق فتح النوافذ والأبواب المتقابلة لإنشاء تهوية متقاطعة.

المصدر : أخبار سوريا