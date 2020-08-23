ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي إنّ موقف رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح يستند على إعلان القاهرة.

التكبالي وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد أعرب عن أمله بأن يكون هناك حلٌّ سياسيٌّ، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يواجه صعوبات بالفعل في ظل سيطرة الأتراك والمرتزقة والميليشيات على قرار المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أنّ أيّ اتفاق لا يمكن ضمان نجاحه ما لم يخرج الأتراك من التراب الليبي، مؤكدًا أنّ وقف إطلاق النار في ليبيا مرهون بإخراج السراج للنظام التركي ومرتزقته من الأراضي الليبية.

عضو مجلس النواب لفت إلى أنّ الميليشيات المسلّحة المحيطة بالسراج منذ سنوات هي من تصنع القرار.