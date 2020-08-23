ليبيا – أطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت على سير عمل وزارة الماليّة والتخطيط، وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عامّ الوزارة والمكلّف بتسييريها امراجع غيث.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.

وبدوره، أكّد الثني على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020.

كما بحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافّة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.