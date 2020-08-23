ليبيا – أطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت على سير عمل وزارة الماليّة والتخطيط، وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عامّ الوزارة والمكلّف بتسييريها امراجع غيث.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.
وبدوره، أكّد الثني على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020.
كما بحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافّة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.