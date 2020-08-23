ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلّف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.
الثني أصدر تعليماته بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلديّة بنغازي.
وأكد على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصّة بهذه المشاريع.
كما ناقش المجتمعون مشروع تعبيد طريق بنغازي -جردينه- سلوق وتجهيزها بالإنارة وأعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقيّ للمدينة.