مصر – حقق نادي الزمالك فوزا مستحقا على غريمه التقليدي الأهلي (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط أحمد سيد التسجل للزمالك مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وأدرك اللاعب ياسر إبراهيم التعادل للأهلي بهدف أحرزه، في الدقيقة 62 من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

ولكن المهاجم محمد مصطفى وضع الزمالك في المقدمة مرة أخرى وسريعا، في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وتجمد رصيد الأهلي، بعد هذه الهزيمة، عند 56 نقطة، ولكنه يتصدر قائمة الدوري.

بينما تقدم الزمالك، بعد هذا الفوز، إلى المركز الثاني، برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT