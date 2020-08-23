ليبيا – عقد ما تبقى من أعضاء المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق أمس السبت اجتماعًا برئاسة فائز السراج وحضور عضو الرئاسي عن مصراتة أحمد معيتيق ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدّات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من تركيا وقطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق وساندت الشعب الليبي خلال الازمة الراهنة حسب تعبيرهم.

وعبّر الرئاسيّ عن تطلّعه أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.

وأكّد المجتمعون على أنّ الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشدّدًا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء “الشهداء” واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظًا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.

كما شدّد المجلس الرئاسي على أهميّة استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم دون أن يسمى هذه الأطراف.

وشدّد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأكّد على أنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقًا لقاعدة دستورية سليمة يتّفق عليها الليبيون.