مصر – أعلن الناطق باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، امس، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي بيان يومي، أضاف مجاهد أن 800 متعاف من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا، والذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت، بلغ 97237 حالة، من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وجاءت إحصائيات السبت مؤشرا على انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19” الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والوفيات المرتبطة به، بعد إعلان وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن تسجيل 123 حالة إصابة بكورونا و19 حالة وفاة.

المصدر: RT