ليبيا – رحّبت الخارجية الصومالية أمس السبت بإعلان حكومة الوفاق ومجلس النواب وقف إطلاق النار في البلاد، معتبرة إياه تمهيدًا لإنهاء الصراع في ليبيا.

الوزارة الصومالية قالت في بيان لها وفقًا لوكالة “الاناضول” التركية: إنّ وقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل العملية السياسية للوصول إلى حل دائم مشترك يمهّد الطريق لإنهاء الصراعات في البلاد، ما يحقّق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

واعتبرت أنّ قرار وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيةً جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار حفاظًا على وحدة وسيادة البلاد والعمل بمساعدة الأمم المتحدة على طيّ صفحات الخلاف.