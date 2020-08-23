ليبيا – قال مدير كليّة الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكريّة المصريّة اللواء محمد الغباري إنّ مصر قد آثرت الحلَّ السلمي للأزمة الليبية، مع دعم الجيش الوطني الليبي كونه الجهة الوحيدة المخوّل لها حماية البلاد، لافتًا إلى أنّ بلاده تدعو دائمًا لأن يجلس الليبيون على طاولة مفاوضات واحدة وللوصول إلى حل لتلك الأزمة.

الغباري وخلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع على فضائية “الحياة” وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية أوضح أنّ الرؤية المصرية ثابتة ولم تتغيّر حتى انصاعت إليها كافّة الأطراف الليبية، لتميكن الشعب الليبي من ممارسة حقوقه ووجود حل ليبي ليبي، مبيّنًا أنّ إعلان القاهرة جاء كخطوات تصعيدية أخذتها مصر تجاه المتدخلين في الشأن الليبي، قائلًا: “حطينا خط سرت خط أحمر وكنا هنشتبك في حال تم عبوره”.

وأكّد أنّ إعلان القاهرة قد اعترفت به الكثير من الدول الخارجيّة. وبعد رؤية الطرف الثاني في ليبيا ضروره الخضوع للسلام أعلن القبول وفق بيانات رسمية إصدرها أمس الأول مع إخراج المستعمرين الأتراك من الأراضي الليبية.

مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أشار إلى أنّ الدور المصري دائمًا يحلُّ مشاكل المنطقة في حال قوّته، وعقل الاستراتيجية المصرية عاقل وواعٍ ودائمًا ما يوفّر الحلول للأشقّاء العرب في منطقة الشرق الأوسط.