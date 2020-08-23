إنجلترا – تغلب الملاكم الروسي، ألكسندر بوفيتكين، على منافسه البريطاني ديليان وايت، الحائز مؤقتا على لقب بطل العالم لمنظمة “WBC” للوزن لثقيل.

ووجه بوفيتكين في الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم في مدينة برينتوود البريطانية ليل الأحد، ضربة قاضية إلى وايت، ليحصل على صفة الحائز المؤقت على لقب بطل العالم للملاكمة لمنظمة “WBC” للوزن لثقيل.

وأصبح الملاكم الروسي بالتالي مرشحا رسميا للفوز بحزام بطل العالم حيث سيواجه المنتصر في النزال بين البريطاني، تايسون فيوري، والأمريكي، ديونتي وايلدر، الذي سيجري في ديسمبر 2020.

وهذا الفوز هو الـ36 لبوفيتكين، الذي يبلغ 40 عاما من عمره، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

المصدر: وكالات