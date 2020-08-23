بالصور.. كريم بنزيما يستعرض سيارته الفاخرة

إسبانيا – استعرض النجم الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أمام متابعيه سيارته الفارهة الجديدة، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، قبل عودة الدوري الإسباني لكرة القدم من جديد.

ويمتلك نجم ريال مدريد نسخة رائعة من سيارات “بوغاتي شيرون” التي لم يصنع منها سوى 500 سيارة فقط في العالم، واحدة منها في كراج المهاجم الفرنسي، والتي يصل سعرها إلى 3 ملايين دولار، إلى جانب طراز “أودي Q8″ و”هاتشباك RS3” الرياضية التي حصل عليها العام الماضي، بالإضافة إلى اقتنائه “إس يو في لامبورغيني أوروس”.

وترددت بعض الأنباء مؤخرا حول رغبة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في جلب المهاجم الفرنسي إلى جواره في يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أن إدارة نادي “السيدة العجوز” مهتمة بالتعاقد مع بنزيما البالغ عمره 32 عاما.

كما أن البطل الفرنسي أثار الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي في الأيام الأخيرة، عندما قام بتصوير مقطع فيديو أثناء تدريباته بكرة تحمل علامتي أديداس ويوفنتوس، في دلالة لربما حول رغبته بارتداء قميص يوفنتوس.

المصدر:instagram\karimbenzema