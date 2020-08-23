ليبيا – أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الحكومة التركية تواصل تجنيد المرتزقة لصالحها، حيث وصلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى الأراضي التركية؛ بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية، بعد أن تم تجنيدهم من مناطق في حلب وإدلب.

المرصد السوري أشار في بيان له إلى أنّه لا يعلم حتى اللحظة وجهة هؤلاء المرتزقة عقب انتهاء تدريباتهم، فيما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل الزجَّ بهم في ليبيا ولاسيّما بعد التوافق الليبي – الليبي.

وكان المرصد السوري نشر قبل نحو 10 أيام أنّ دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث قامت الاستخبارات التركية بنقل 120 مقاتل على الأقل من فصائل “سليمان شاه، وفيلق الشام، والسلطان مراد “من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وقالت مصادر للمرصد السوري بأنّ المجموعة هذه جرى الاتفاق معهم في بداية الأمر على نقلهم إلى تركيا ومنها إلى قطر لحماية مؤسسات حكومية هناك، إلا أنه بعد وصولهم إلى الأراضي التركية قيل لهم بأنّ وجهتكم ليبيا وليست قطر.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ترتفع إلى نحو 17420 مرتزقًا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سورية بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبه في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا “10000”، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية ،بحسب المرصد.