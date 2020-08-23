تشكيلة باريس سان جيرمان والبايرن المتوقعة في نهائي دوري الأبطال

البرتغال – تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، صوب ملعب “النور” في لشبونة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لموقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال.

ويتطلع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في حين يسعى الفريق “البافاري”، لرفع الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة.

ونشر موقع “thehardtackle” الرياضي البريطاني، التشكلية التي سيعتمد عليها كل من الألمانيين، هانزي فليك، مدرب بايرن ميونيخ، وتوماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان.

تشكيلة البايرن (4-3-2-1)

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بواتينغ – ألفونسو ديفيز – ألابا – بنيامين بافارد

خط الوسط: ليون غوريتزكا – كيميتش – بيريسيتش – توماس مولر – غنابري

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة باريس سان جيرمان (4-3-3)

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كيرير – تياغو سيلفا – كيميمبي – بيرنات

خط الوسط: هيريرا – ماركينيوس – إدريسا غاي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي – نيمار.

المصدر: “thehardtackle”