فرنسا – أفاد مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، إن لاعبيه، الإيطالي ماركو فيراتي، والسنغالي إدريسا غاي، والكوستاريكي كيلور نافاس، قد يشاركون الليلة، في مباراة الفريق ضد بايرن ميونيخ.

وأكد توخيل في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه والبايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا، جاهزية فيراتي، الذي تعافى كليا من الإصابة.

وأضاف: “بعد مواجهة لايبزيغ (في الدور نصف النهائي)، تدرب فيراتي وإدريسا غاي معنا دون قيود. كلاهما سيكونان جاهزين.. هل سيكون فيراتي قادرا على تحمل 120 دقيقة من اللعب (إذ امتدت المباراة إلى الشوطين الإضافيين)؟ لا، ولكن إذا لم يحدث أي شيء أثناء التدريب، فسيكون جاهزا لدخول الميدان. إنه يشعر بالارتياح”.

وعن حارس المرمى نافاس، الذي تعرض لإصابة في مباراة أتلانتا في الدور ربع النهائي وغاب عن مواجهة نصف النهائي ضد لايبزيغ، فقد علق المدرب الألماني قائلا: “شارك أمس السبت في أول تدريب له مع المجموعة بعد الإصابة.. سنتخذ قرارا بشأنه قبيل اللقاء”.

وتقام مواجهة البايرن وباريس سان جيرمان في ملعب “النور” في مدينة لشبونة البرتغالية، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: championat.com