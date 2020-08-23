ليبيا – قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إنّه يرفض بشدة التواجد التركي في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا في التعامل مع الملف الليبي غير واضحة.

بولتون وفي حوار أجراه مع موقع “صدى البلد” المصري قال: “لا أرى نجاح مسألة التسوية السياسية بين السراج وحفتر بإشراف من الأمم المتّحدة وهي السياسة التي تحبذها الولايات المتّحدة. لقد كان هذا الأمر مطروحًا لسنوات عديدة والنزاع بات أسوأ الآن وأصبح هناك تدخّل أكثر من جانب القوى الخارجيّة في ليبيا”.

وأضاف: “بالنسبة لمصر هذا سؤال شديد الأهمية، إذ تحتاج مصر إلى وجود استقرار على حدودها الغربية وعدم ظهور نظام إرهابي بالقرب منها؛ لذا أرى من وجهة نظر الولايات المتحدة وبما أنها اتخذت قرارًا بإطاحة القذافي في 2011 فإن المفارقة تكمن في أنّ إدارة أوباما تخلت عن ليبيا على غرار ما فعلت مع العراق، وهو ما ساهم في تعزيز الفوضى والدمار”.

بولتون اختتم: “لا أحبّذ أنّ تركيا متورّطة في دعم السراج، أيضًا لا أحبذ أن أرى تورّط أيّ قوى خارجية هناك”، مشيرًا إلى إلى استمرار تدهور الوضع هناك ليس في مصلحة الولايات المتحدة ولا مصر أيضًا.