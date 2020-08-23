إيطاليا – انضم لاعب خط الوسط المغربي، سفيان مرابط ، أمس السبت، إلى زملائه الجدد في نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها النجم المغربي في مقر “الفيولا”، الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي هيلاس فيرونا، مقابل 18 مليون يورو، بجانب 2 مليون كمتغيرات .

ونص الاتفاق بين فيورنتينا وهيلاس فيرونا، على أن يبقى الدولي المغربي في صفوف الأخير، حتى نهاية موسم 2019/2020.

ورحب فيورنتينا عبر موقعه الرسمي في “تويتر”، بنجمه المغربي الجديد البالغ عمره 24 عاما، كما نشر له صورا للحظة التحاقه بزملائه في مقر النادي.

يذكر أن سفيان مرابط، هو الشقيق الأصغر للنجم المغربي الشهير، نور الدين مرابط، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي.

المصدر: حساب فيورنتينا على “تويتر”