البرازيل – يرى البرازيلي رونالدو “الظاهرة”، مهاجم قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد سابقا، أن على الفريق الملكي التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال رونالدو “الظاهرة”، خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت، إذا كان يتوجب على ريال مدريد القيام باستثمار كبير في لاعب للمستقبل فيجب أن يكون التعاقد مع مبابي أكثر من نيمار وذلك بناء على العمر.

وأوضح بطل وهداف مونديال 2002: “في الوقت الحالي لا يتعلق الأمر بأن هناك لاعبا أفضل من الآخر، ولكن إذا كان يرغب ريال مدريد في القيام باستثمار كبير يجب أن يفكر في المستقبل”.

وأشار لويس نازاريو دي ليما المعروف بـ رونالدو، إلى أن “عمر نيمار 28 عاما، ومبابي 22 عاما. وكاستثمار من المنطقي أن تتعاقد مع اللاعب الأصغر سنا”.

المصدر: وكالات