البرتغال – تتجه الأنظار الليلة الأحد إلى مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تجمع بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب “النور” في لشبونة البرتغالية.

ويسعى الفريق البافاري لتحقيق اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه، بالمقابل يأمل الفريق الباريسي كتابة اسمه لأول مرة ضمن لائحة أبطال أوروبا.

وبالعودة إلى سجل أبطال المسابقة، نجد أن ريال مدريد الإسباني يتصدر قائمة الفرق المتوجة بلقب مسابقة “الكأس ذو الأذنين”، حيث يمتلك المرينغي 13 لقبا، ويأتي في الوصافة ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب، ويحل ثالثا ليفربول حامل لقب النسخة الأخيرة، برصيد 6 ألقاب.

ونستعرض وإياكم سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (كأس الأندية الأوروبية البطلة سابقا) منذ انطلاقها عام 1956:

2019: ليفربول- 2018: ريال مدريد- 2017: ريال مدريد- 2016: ريال مدريد- 2015: برشلونة الإسباني- 2014: ريال مدريد- 2013: بايرن ميونيخ- 2012: تشيلسي الإنجليزي- 2011: برشلونة- 2010: إنتر ميلان الإيطالي- 2009: برشلونة- 2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي- 2007: ميلان- 2006: برشلونة- 2005: ليفربول- 2004: بورتو البرتغالي- 2003: ميلان- 2002: ريال مدريد- 2001: بايرن ميونخ- 2000: ريال مدريد- 1999: مانشستر يونايتد- 1998: ريال مدريد- 1997: بوروسيا دورتموند الألماني- 1996: يوفنتوس الإيطالي- 1995: أياكس الهولندي- 1994: ميلان- 1993: مرسيليا الفرنسي- 1992: برشلونة- 1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي- 1990: ميلان- 1989: ميلان- 1988: آيندهوفن الهولندي- 1987: بورتو- 1986: ستيوا بوخارست الروماني- 1985: يوفنتوس- 1984: ليفربول- 1983: هامبورغ الألماني- 1982: أستون فيلا الإنجليزي- 1981: ليفربول- 1980: نوتنغهام فورست الإنجليزي- 1979: نوتنغهام فورست- 1978: ليفربول- 1977: ليفربول- 1976: بايرن ميونيخ – 1975: بايرن ميونيخ- 1974: بايرن ميونيخ- 1973: أياكس- 1972: أياكس- 1971: أياكس- 1970: فيينورد الهولندي- 1969:ميلان- 1968: مانشستر يونايتد- 1967: سلتيك الإسكتلندي- 1966: ريال مدريد- 1965: إنتر ميلان- 1964: إنتر ميلان- 1963: ميلان- 1962: بنفيكا البرتغالي- 1961: بنفيكا- 1960: ريال مدريد- 1959: ريال مدريد-

1958: ريال مدريد- 1957: ريال مدريد- 1956: ريال مدريد.

المصدر: RT