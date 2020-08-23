روسيا – أفاد محرر صحيفة “دي فيلت” الألمانية، هولجر زشيبيتز، إن استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين المتمثلة في زيادة احتياطي الذهب باستمرار كانت محقة.

وأقر الصحفي الألماني، بأن مقالته في العام الماضي تحت عنوان “تعطش فلاديمير بوتين القاتل للذهب”، والتي تحدثت عن فخ احتياطي الذهب المنصوب لروسيا، كانت خاطئة. وذكر أن سبب تغييره لرأيه، كان الارتفاع القياسي في سعر الذهب إلى أكثر من ألفي دولار للأونصة.

وأضاف هولجر زشيبيتز: “أراد بوتين تقليل اعتماد الاحتياطي الروسي على الدولار الأمريكي، وبمساعدة الذهب تعامل بمهارة مع هذه المهمة الجيوسياسية”.

ووفقا له، لقد “تصرف الرئيس الروسي في هذا المجال بذكاء شديد، لكن اقتصاد البلاد لا يزال متعثرا”.

واعتبارا من 13 أغسطس، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى 600 مليار دولار، وهو رقم أعلى من الرقم القياسي التاريخي لعام 2008. وأشاد الخبير الألماني، بموسكو على مثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن شراء الذهب استمر حتى عندما كانت أسعار النفط والغاز عند أدنى مستوياتها.

المصدر: لينتا رو