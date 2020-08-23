إنجلترا – القدمان من أكثر أعضاء الجسم تعرضاً للأذى، سواء بسبب ممارسة الأنشطة اليومية كالمشي والركض أو انتعال الأحذية المؤذية، ولكن فيما يتعلق بالعناية اليومية والصحة والجمال فإنها تظل من أكثر أعضاء الجسم إهمالاً، لذلك يجب تعلم كيفية رعاية القدمين والأظافر، والتخلص من المشكلات البسيطة للقدمين كالتقرنات والرائحة غير المرغوبة، بالإضافة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة عند الضرورة.

* خطوات العناية بالقدمين



1- التأكد من غسل قدميك يومياً

لأن القدمان أكثر عرضة للاتساخ والتعرق، لذلك:

– يجب أن يكون تنظيف قدميك ضمن الروتين اليومي الذي تقوم به قبل النوم.

– تنظيف القدمين بالماء والصابون للتخلص من الأوساخ، العرق، والبكتيريا، التي يمكن أن تعيش عليها.

– التركيز على الثنيات بين أصابع القدم.

– ابق أظافر قدميك نظيفة وخاصة إذا كنت من أولئك الأشخاص المعتادين على ارتداء الأحذية المكشوفة تحديداً في فصل الصيف، لذا خذ الوقت الكافي في تنظيفها من الأوساخ العالقة تحتها.

– تنشيف القدمين جيداً.

– ترطيب القدمين يومياً باستخدام كريم مرطب، أو لوشن، ويفضل بعد وضعه مساءً ارتداء جوارب، وملاحظة الفرق صباحاً، مع عدم المبالغة بترطيب الثنيات بين أصابع القدمين حتى لا تصاب بالفطور.

علاج تشققات القدم منزلياً وبطرق سهلة

2- ارتداء الأحذية المناسبة لكل مناسبة



– في الصيف: الحرص على ارتداء الأحذية التي تحافظ على قدمك رطبة، وتجعل قدميك قادرتين على التنفس، لأن الأحذية التي تجعل قدميك تشعران بالحرارة صيفاً ستسبب لك رائحة غير مرغوبة وإصابة بالفطور مع الوقت.

– في الشتاء: الحرص على ارتداء أحذية دافئة ومانعة لتسرب الماء للداخل.

3- حافظ على قدميك من العدوى في الأماكن العامة



– إذا اضطررت إلى الاستحمام في الحمامات العامة كتلك الموجودة في حمامات السباحة أو النوادي الرياضية، فيجب عليك اتخاذ الحيطة فأرضيات تلك الحمامات يمكن أن تكون مرتعاً للفطور والبكتيريا لذلك يجب تفادي المشي حافي القدمين حتى لا تصاب بعدوى من أقدام شخص آخر.

– تقليم الأظافر بطريقة صحيحة كل بضعة أسابيع، لأن تقليمها بطريقة خاطئة لها نتائج سلبية كبيرة مثل الظفر المنغرز الذي يسبب آلاماً كبيرة.

* علاج تشققات القدم منزلياً وبطرق سهلة

تحتوي هذه الوصفات بشكل عام على مادة كاشطة، لتخلصك من الجلد الميت (ملح أو سكر) ومادة زيتية حاملة للمادة الكاشطة، والتي توفر الترطيب للقدم، وزيت عطري.

1- خلطة السكر والنعنع

تستخدم هذه الخلطة قبل الاستحمام مع فرك بسيط للقدمين أثناء تطبيقها، وتساعد على تنظيف وتنعيم القدمين.

المكونات:

– 1/2 كوب من حبيبات السكر.

– زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وبضع قطرات من زيت النعناع.

طريقة العمل:

وضع حبيبات السكر في وعاء ثم سكب زيت الزيتون أو جوز الهند ببطء مع التحريك، حتى تتشكل عجينة متماسكة حبيبية، ثم أضيفي بضع قطرات من زيت النعناع.

2- خلطة الخميرة والسكر البنّي وزيت الزيتون

المكونات

– ملعقة طعام خميرة.

– ملعقة طعام سكر بنّي.

– ملعقة طعام زيت الزيتون

طريقة العمل:

خلط المزيج وفركه على المناطق الخشنة والجافة للقدم، كما يمكن تطبيقه على مناطق أخرى خشنة مثل المرفق أو الركبة.

علاج تشققات القدم منزلياً وبطرق سهلة

3- زيت جوز الهند وملح بحري

المكونات

– كمية من ملح البحر+ نصف الكمية من زيت جوز الهند + بضع قطرات من زيت عطري.

طريقة العمل:

نضيف الملح إلى زيت جوز الهند بنسبة جزءين إلى جزء (إذا أخذت كوب ملح فأضف إليه نصف كوب زيت جوز الهند)، ثم نضيف من 3-4 قطرات من الزيت العطري الذي تفضله.