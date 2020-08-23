فرنسا – أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، امس السبت، الكشف عن 3602 حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة “الصحة العامة – فرنسا”، التابعة لوزارة الصحة الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن 4711 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات البلاد، بينهم 380 في وحدات الإنعاش.

وأضافت الوكالة الصحية أن 238002 حالتي إصابة بكورونا تم الكشف عنها منذ بداية الجائحة.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أفادت، أمس الجمعة، بتسجيل أكثر من 4500 إصابة بكورونا و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

المصدر: تاس