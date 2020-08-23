الصومال – أفادت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، إن السفينة التي ترفع علم بنما واعتلتها قوات من الشرطة الصومالية، آمنة وتمضي‭‭ ‬‬قدما في رحلتها.

وجاء ذلك بعد تقارير متضاربة قبل يومين بشأن ما إذا كان قراصنة صوماليون اختطفوها.

وأضافت قوة الاتحاد الأوروبي في بيان، أن السفينة غيرت مسارها الأصلي بسب الأضرار التي لحقت بهيكلها وأنه بعد اعتلاء الشرطة المحلية لها وقعت بعض الأحداث على متن السفينة.

وجاء في البيان: “في هذه المرحلة لا يمكن تصنيف الواقعة على أنها حادثة أمنية بحرية”.

وأشارت إلى أن تحقيقا جاريا على نحو أكثر تفصيلا، مؤكدة أن القوات البحرية تراقب عن كثب سير السفينة.

المصدر: رويترز