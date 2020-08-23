ألمانيا – يتطلع البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، لتحقيق إنجازين تاريخيين، في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان، المقررة اليوم الأحد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي، اقترب من معادلة إنجاز ذهبي، لأسطورة الكرة الهولندية، الراحل يوهان كرويف، الذي سبق له تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) مع أياكس أمستردام الهولندي، في موسم 1971-1972، وكان الأسطورة الهولندية هداف البطولات الثلاث.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن كرويف، كان هدافا للدوري الهولندي بـ25 هدفا، وكأس هولندا بثلاثة أهداف، ودوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف في موسم الثلاثية، وهذا الأمر يستطيع ليفاندوفسكي معادلته، إذا فاز فريقه على سان جيرمان.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي، هو هداف الدوري الألماني هذا الموسم بـ31 هدفا، وكأس ألمانيا بستة أهداف، ويتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا، بـ15 هدفا.

ليفاندوفسكي يلاحق رقم رونالدو التاريخي

يسعى المهاجم البولندي أيضا في مباراة باريس سان جيرمان، اليوم، لتسجيل هدفين أو أكثر، لمعادلة أو تجاوز الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمتلك أعلى سجل تهديفي خلال موسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز 17 هدفا في موسم 2013/ 2014.

ونجح رونالدو أيضا في إحراز 16 هدفا في موسم 2015/2016، و15 هدفا في موسم 2017/2018، وكل هذه الأرقام حققها “الدون”، عندما كان يلعب لريال مدريد قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف العام 2018.

المصدر: وكالات