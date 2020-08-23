إنجلترا – تغلب ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على نظيره شتوتغارت الألماني، أمس السبت، بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وافتتح البرازيلي، روبرتو فيرمينو، باب التسجيل في الدقيقة 15، ثم أضاف الغيني، نابي كيتا، الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد تمريرة مميزة من الدولي المصري محمد صلاح، قبل أن يختتم اللاعب الشاب، ريان بريوستر، الثلاثية في الدقيقة 68.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال، في الـ29 من الشهر الجاري، ضمن كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقاء ليدز يونايتد، يوم 12 سبتمبر المقبل، في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أما شتوتغارت، فيستعد لخوض أولى مبارياته في الدوري الألماني، الذي يفتتح في الـ18 من الشهر المقبل.

المصدر: RT