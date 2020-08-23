مصدر عراقي : الكاظمي لم يقل لترامب إن “أوباما فشل في العراق”

مصدر عراقي : الكاظمي لم يقل لترامب إن “أوباما فشل في العراق”

العراق – أكد مصدر عراقي ضمن الوفد الذي زار واشنطن مؤخراً، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلفه باراك أوباما “فشل في العراق”.

وأوضح المصدر امس، أن “الكاظمي لم يتطرق خلال لقائه ترامب إلى مرحلة أوباما، ولم يقل بأنه فشل في العراق، وما تحدث به الرئيس الأمريكي غير صحيح”.

وأضاف، أن “هذه التصريحات ليس لها علاقة بمناقشات وأحاديث الكاظمي في واشنطن”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي إن “الكاظمي خاطبه قائلاً: “سيدي، أريد أن أشكرك. لقد هزمت داعش”.

وأضاف ترامب، أن “الكاظمي شكرني بسبب هزيمة داعش. لقد هزمنا الخلافة 100 بالمئة وقلبناها في كل مكان”.

المصدر: RT