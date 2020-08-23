وزير الصحة الأردني: 17 إصابة من بين إصابات عمان تم تسجيلها داخل كنيسة

وزير الصحة الأردني: 17 إصابة من بين إصابات عمان تم تسجيلها داخل كنيسة

الأردن – أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس إنه جرى تسجيل 17 إصابة محلية اليوم داخل كنيسة في منطقة الأشرفية في العاصمة عمان.

وأضاف جابر خلال إيجاز صحفي، أن 10 حالات سجلت اليوم و7 منها ظهرت يوم الجمعة.

من جهته، قال وزير الإعلام أمجد العضايلة، إنه “في ظل تسجيل عدد من الإصابات بكورونا بين مصلين في كنيسة في منطقة الأشرفية، فإنه سيتم تعليق قداس يوم الأحد في كنائس العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، كإجراء احترازي لحماية المصلين.

وأعلن وزير الصحة عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منها 29 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1576 إصابة.

وقال جابر إن الحالات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري و13 في فنادق الحجر لقادمين من قطر وعمان وتركيا والولايات المتحدة، و28 حالة محلية في العاصمة، 25 منها لمخالطين و3 حالات مجهولة المصدر يتم الاستقصاء عنها، وحالة في المفرق لموظف يعمل في مركز حدود جابر محجور منذ أيام.

وأشار إلى تسجيل 263 إصابة محلية بالفيروس منذ يوم الجمعة 7 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات