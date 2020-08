ليبيا – تناصف نهار اليوم الإثنين ولم يصدر عن البعثة الأممية أي بيان بخصوص الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين في طرابلس ، رغم مضي قرابة 20 ساعة عن أول رصاصة أطلقت في طريق الشط حتى دخول مضادات الطيران التي لايبدوا أن البعثة قد رصدتها على بعد 15 دقيقة من مقرها .

VIDEO | The moment yesterday when #GNA fighters with an anti-aircraft weapon entered Martyrs Square in #Tripoli to attack demonstrators. #Bashagha described these GNA fighters as "intruders". #Libya pic.twitter.com/ppYUDCKAuY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

ووجه مواطنون انتقادات لاذغة للبعثة ورئيستها ” ستيفاني ويليامز ” ولكافة البعثات الدبلوماسية الغربية والعربية عن صمتهم على ماحدث في وقت كانت فيه البعثة تصدر بيانات فورية عندما يتعلق الأمر بشأن أو حدث يتعلق بأطراف ومدن أخرى .

VIDEO | The so-called “infiltrators”, according to #Bashagha, continued last night shooting and kidnapping protestors in the centre of #Tripoli, in vehicles—many of which had clear #GNA or General Staff of the GNA Army signage on them. #Libya pic.twitter.com/vH8dDYXIjt — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

ومن المتوقع وفقًا لمصادر دبلوماسية غربية مطلعة ان تصدر البعثة الأممية بيانًا لتأييد ببيانات فتحي باشاآغا والترحيب بالتحقيق الذي قال الأخير انه سيفتحه ووعد بإطلاع المواطنين عليه لتحديد الفاعلين الذين لازالوا يجوبون الشوارع منذ الليلة الماضية للقمع والخطف وهم معروفون بذواتهم وصفاتهم وعلى رأسهم كتيبة النواصي التابعة للداخلية نفسها . ولم يصدر من البعثة أي تعليق كما أن مكتبها الإعلامي لم يتجاوب مع طلبات الصحافيين .

فيديو | أخبرهم أن دولتهم غير عادلة .. طلب منهم الخروج وتركهم لمصيرهم في وجه " المندسين " بعد تفجر غضبهم بوجه الجميع . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/5YXH3eaBwl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

وتعد هذه من العادات التي دأبت البعثة وويليامز شخصيًا عليها عندما يتعلق الأمر بحكومة الوفاق ، حيث تمتنع عن إصدار بيانات إدانة ، ثم تنتظر بيان الإدانة والتحقيق من باشاآغا أو السراج لتعلن عن تأييدها وترحيبها بدل ان تحقق هي كون الحكومة طرفًا لا يمكن ان يكون هو المحقق وهو الفاعل وهو القاضي .

متجاهلة جنات وغرغور والقرار 7 وتاورغاء..ويليامز تدعم التحقيق في انتهاكات مابعد 2016 فقط ! #ليبيا #المرصد https://t.co/c9DpruharQ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 22, 2020

وكانت البعثة قد أعلنت عن تأييدها لفتح تحقيق دولي في إنتهاكات مابعد 2016 فقط ، الأمر الذي يخلي ساحة أطراف كثيرة من انتهاكاتها المرتكبة منذ 2011 ويساعدها على الإفلات من العقاب وعدم جلب العدالة لمتضررين وجلبها لمتضررين آخرين بالتمييز بين ليبي وآخر .

المرصد – خاص

VIDEO | Chants by thousands of demonstrators in #Tripoli before they were shoot at by GNA forces yesterday: “We want dollars like the others” referring to Syrian mercenaries who work for the #GNA and the Presidential Council, funded by Central Bank of Libya (#CBL). #Libya #Turkey pic.twitter.com/Yq1Y8LTHCp — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020