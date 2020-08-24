ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب علي التبكالي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يملك قراره، مشيرًا إلى أنّ إعلانه عن وقف إطلاق النار ليس في يده.

التكبالي وفي تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” قال: “قرار وقف إطلاق النار في يد الأتراك، والسراج لا يملك من أمره شيئًا ولا يملك حتى ملابسه”.

وأضاف: “كنت من البداية متشكّكا في نوايا السراج وإعلانه لوقف إطلاق النار … هم يريدون حبس الجيش الوطني الليبي في سرت من أجل التفرغ لضرب مناطق أخرى … والمليشيات التابعة للسراج تقوم بالحشد وتريد ضرب المناطق في الجنوب”.

عضو مجلس النواب أشار إلى أنّ الشعب الليبي انتفض ضد فساد السراج والمليشيات والمرتزقة، موضّحًا أنّ المتظاهرين حاولوا اقتحام مقرّات حكومية في العاصمة طرابلس.