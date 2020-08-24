ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد بوزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

الثني أطّلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على سير عمل وزارة الخارجية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووضع الحويج الثني في صورة آخر الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها مع مختلف دول العالم لبحث تطوّرات الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.

وفي سياق متّصل، ناقش المجتمعون كافّة الإجراءات التي قامت بها الوزارة على الصعيد الداخلي من تدريب ورفع لكفاءة الموظفين.

وشرعت الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد العام 2020 عامًا للتدريب في ليبيا.

وبدوره، أكّد الحويج أنّ الوزارة أجرت تدريبات لأكثر من 170 موظفًا وموظفة من مدينتي البيضاء وبنغازي، من خلال برامج تدريبية استمرت لعدد كبير من الساعات الدراسية.

ومن جانبه، أكّد الحويج على ضرورة الاستمرار في هذا العمل لأجل رفع كفاءة كافّة العاملين في مختلف قطاعات الدولة.