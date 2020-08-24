ليبيا – قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إنّه في السيناريو الليبي الجديد بعد الاتفاق على الهدنة وإمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت، فإن بعثة إيريني التي تقودها إيطاليا والتي تهدف إلى السيطرة على حظر الأسلحة يمكن أن تزداد أهميّة وتراقب وقف إطلاق النار في ليبيا.

سيريني وفي مقابلة صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الاثنين أوضحت أنّ إيطاليا كانت من بين الدول التي سعت بإصرار إلى نقطة التحوّل.

وتابعت سيريني: “دورنا لصالح الشعب الليبي لا يتمُّ تأكيده من خلال التصريحات الرنّانة، ولكن من خلال الاستمرار في العمل مع الدبلوماسية والمجتمع الدولي حتى يتجسّد الإعلان في حقائق”.