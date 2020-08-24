ليبيا – وصف المتحدّث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري المبادرة التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بأنها “تضليل للرأي العام“.

المسماري وفي مؤتمر صحفي له أمس الأحد وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال إنّ مبادرة السراج لا تمثّل إلا ذرًّا للرماد في العيون وتضليلًا للرأي العام المحليّ والدولي، وكذلك للتغطية على نواياهم الحقيقة حول الوضع في ليبيا.

وأضاف: “رصدنا تحرّكات مشبوهة وانتقال وحدات من مكان لمكان خلال الـ24 ساعة الماضية، منها عدد 2 فرقاطة تركية الصنع، و3 سفن حربيّة تتقدم نحو سواحل سرت، وهي في وضع قتالي للهجوم على القوّات المسلحة، ورصدنا تحشيدًا كبيرًا للميليشيات في خطّ الهيشة القداحية زمزم، وإرسال مجموعات كبيرة من الميليشيات إلى هذا الخطّ تجهيزًا لعملية عسكرية واسعة ضدّ الجيش الليبي في سرت”.

المتحدّث باسم الجيش حذّر من أنّ أيّ عمل عدائي سيجابه بالقوة، وسيتمُّ التعامل مع العدو إذا فكر في مهاجمة قوات الجيش في سرت.