المغرب – أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس تسجيل 1537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1303 حالات شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 52349 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 36343، أي بمعدل تعاف يبلغ 69,4%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 888 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,7%.

وختم المرابط قائلا إن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 166 حالة، 31 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وأمس أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة تجاوز 50 ألفا.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء