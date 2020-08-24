لشبونة – توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأحد، في البرتغال.

ويدين العملاق البافاري بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه الفرنسي، كينغسلي كومان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد “الذهبي”، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب بطل دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”، للمرة السادسة في تاريخه، بعد الأعوام (1974 و1975 و1976 و2001 و2013)، وخاض النهائي الحادي عشر في تاريخ البطولة.

وحقق العملاق البافاري بذلك الثلاثية الذهبية في الموسم (2019-2020)، بعد فوزه بالثنائية المحلية، الدوري الألماني “البوندسليغا”، إلى جانب كأس ألمانيا.

وأصبح بايرن ميونخ أول فريق يتوج بلقب بطل “التشامبيونز ليغ” من دون أن يتعرض لأي خسارة في موسم واحد للبطولة، بعد مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2008.

فقد فاز الفريق الألماني في جميع مبارياته الـ11 مسجلا 43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة الإسباني، الذي أحرز 45 هدفا في عام 2000، ولكن الفريق الكتالوني لعب آنذاك 16 مباراة.

أما فريق باريس سان جيرمان، المحتفل بعيده الخمسين، فقد حقق أفضل مشوار له في المسابقة، بالرغم من خسارته النهائي، وذلك بعد بلوغه الدوري قبل النهائي في عام 1995.

وتوّج الفريق الفرنسي بأول ألقابه الأوروبية عام 1996، عندما أحرز لقب بطل كأس الكؤوس على حساب فريق رابيد فيينا النمساوي بهدف وحيد، قبل ان يخسر في نهائي العام التالي أمام برشلونة الإسباني، وبالنتيجة ذاتها.

المصدر: RT