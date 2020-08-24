إسبانيا – أصدر فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا، أمس، أعلن من خلاله إصابة لاعبه البوسني الجديد ميراليم بيانيتش، القادم من يوفنتوس، بفيروس كورونا المستجد.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “اختبارات بيانيتش لـ Covid-19 إيجابية، ولن يسافر إلى برشلونة إلا بعد مرور 15 يوما. ويشعر اللاعب بصحة جيدة، وملتزم بالعزل الذاتي”.

ووقع اللاعب البوسني (30 عاما) عقدا مع برشلونة حتى يونيو 2024، في صفقة بلغت 60 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين أخرى كمتغيرات، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قدره 400 مليون يورو.

وفي المقابل، انتقل البرازيلي آرثر ميلو (23 عاما) من برشلونة إلى يوفنتوس، في صفقة بلغت 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات.

المصدر: “twitter/fcbarcelona”